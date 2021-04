O corpo de Carlos Antônio Ben, de 62 anos, morto em acidente automobilístico na tarde desta segunda-feira, 26, no Km 80 da BR-364, sentido Porto Velho, será transladado para a cidade de Pimenta Bueno, onde será sepultado.

A informação foi repassada ao Extra de Rondônia pela funerária São Matheus, que cuida do translado.

De acordo com relatos do condutor da carreta, o motorista do Fiat Uno Way com placa de Cerejeiras, entrou na curva na contramão e bateu de frente com ele, que perdeu o controle e acabou saindo da pista e parando dentro da mata as margens da rodovia.

No choque, a vítima acabou morrendo preso às ferragens. O Corpo de Bombeiros usou o desencarcerador para retirar a vítima dos destroços do carro.

A vítima era de família tradicional no município de Cerejeiras, onde morou por muitos anos em uma chácara na área rural. Atualmente morava na cidade de Pimenta Bueno.

