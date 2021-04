Com o anúncio da Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Rondônia (Fhemeron) sobre o estoque crítico de bolsas de sangue, a Unesc Rondônia fortalece mais uma ação solidária. A instituição tem promovido uma campanha para a doação de sangue junto à toda comunidade acadêmica e, em poucos dias, dezenas de acadêmicos, funcionários e colaboradores da unidade da Unesc tem comparecido ao Hemocentro Regional para praticar este gesto simples, mas que pode salvar muitas vidas.

“Logo que soubemos da necessidade, uma docente começou a criar grupos no WhatsApp, adicionar aluno por aluno e ajudar no agendamento, junto ao hemocentro, para realizar a doação de sangue”, detalha o coordenador do curso de direito da Unesc em Vilhena, Vitor Marçal. A ação conta com o apoio de toda a instituição, agregando alunos e professores de todos os cursos, além de grande parte da equipe da Unesc.

“Senti que podíamos fazer a diferença e levei para a minha turma a necessidade do hemocentro. Somos uma turma de faculdade, todos jovens e saudável, então podíamos fazer a diferença”, destaca a aluna Julia Tonial, do 5º período noturno de direito. Julia já fez a sua doação e também tem auxiliado outras pessoas em inúmeras doações de sangue que tem sido realizadas no Hemocentro.

Quem também fez a sua parte foi a analista de marketing da Unesc em Vilhena, Jamille Barbosa. Ela ressalta a sua admiração com o engajamento de toda a comunidade acadêmica. “Sou doadora e entendo que a doação de sangue é um ato simples e altruísta que tem o poder de salvar vidas. Muita gente abraçou essa campanha dentro da Unesc e isso nos deixa muito satisfeitos. Estamos fazendo o bem, sem olhar a quem”, enalteceu.

Em Vilhena, o Hemocentro está localizado na Avenida Jô Sato, nº 405, no Bairro Nova Vilhena. O telefone para contato e mais informações é o (69) 3322-2400. No estado de Rondônia, a Fundação de Hematologia e Hemoterapia (Fhemeron) também conta com unidades em Porto Velho, na Avenida Jorge Teixeira, 3766, Bairro Industrial; em Cacoal, na Av. Malaquita, s/nº, Bairro Josino Brito (ao lado do Hospital Regional); em Ariquemes, na Rua Cassiterita, nº 3613, Bairro Centro; em Ji-Paraná, na Rua Vilagran Cabrita, nº 1440, Bairro Centro; em Guajará-Mirim, na Av. XV de Novembro, nº 1299, Bairro Centro e; em Rolim de Moura, na Av. Cuiabá, nº 5424, Bairro Planalto.

São requisitos necessários ao doador de sangue

Estar em boas condições de saúde;

ter entre 18 e 69 anos de idade;

adolescente de 16 e 17 anos poderá doar acompanhado dos pais ou responsáveis legais;

ter peso acima de 50 kg;

estar alimentado, evitando alimentação gordurosa (aguardar três horas após o almoço);

homem pode doar até quatro vezes ao ano, em intervalos de 60 dias (dois meses);

mulher pode doar até três vezes ao ano, em intervalos de 90 dias (três meses)Ter dormido pelo menos seis horas nas últimas 24 horas.

Impedimentos temporários

Estar gripado ou com febre;

grávida ou amamentando;

em tratamento médico;

ter ingerido bebida alcoólica no dia da doação (12 horas);

tatuagem feita há menos de um ano;

tratamento de acupuntura nos últimos 12 meses;

endoscopia digestiva nos últimos seis meses;

ter recebido transfusão de sangue e seus derivados há menos de 1 (um) ano;

pessoas que contraíram Covid-19, é possível doar após 30 dias da cura;

malária nos últimos 12 meses.

Impedimentos definitivos