O anuncio da refiliação do ex-presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE), Hermínio Coelho, ao Partido dos Trabalhadores (PT), foi feito através de postagens em redes sociais no final de semana.

De acordo com a manifestação, que também incluiu o nome da ex-senadora Fátima Cleide, “o PT de Rondônia se prepara para ir às urnas com o que, historicamente, possui de melhor”.

A postagem também ressalta que o retorno do PT ao cenário político local é fortalecido pelo “desastre ético, moral, político e sanitário do bolsonarismo nacional e local ajudou muito a leituras mais realistas e pragmáticas do que foi o Projeto Político Petista no Brasil”.

O texto ainda faz referências a fatos recentes envolvendo a legenda, citando “a inocência de Lula, a comprovação da gigantesca fraude de Curitiba, o desastre da gestão econômica e a Covid, quer se goste ou não, afundaram Bolsonaro na monumental incompetência administrativa”.

De acordo com tal análise, “tais fatores colocam as candidaturas do PT, claramente antagonistas ao ‘Projeto Bozo’, como caminhos promissores e naturais a eleitores ávidos por resgatar tempos de um Brasil melhor, inclusivo, solidário e respeitado no mundo”.

Parafraseando a ex-senadora, o texto publicado prossegue com a assertiva de que “em 2022, haverá uma eleição de resgate do melhor daquilo que fomos e da confirmação daquilo que queremos e necessitamos ser”.

Finalizando, o autor declara que “os olhos da cidadania, mais do que nunca, estarão focados no futuro, no entanto, o ponto de partida de 2022 será o passado que cada um carrega consigo”.

A postagem é de autoria do professor David Nogueira, integrante histórico do Partido dos Trabalhadores em Rondônia, e a citação ao ex-presidente da ALE, Hermínio Coelho, restringe-se ao título declaração.