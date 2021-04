A deputada estadual Rosangela Donadon (PDT) acompanhou a entrega de um rolo compactador para a 9ª Residência de Vilhena do Departamento de Estradas e Rodagem, Infraestrutura e Serviços Público (DER), junto com servidores do órgão. A entrega foi realizada na sexta-feira 23.

Os servidores do DER estão muito contentes com a chegada do equipamento. Rosangela Donadon ressaltou que o novo maquinário vai contribuir para melhorar o serviço executado pela 9ª Residência de Vilhena beneficiando assim a população que precisa trafegar pelas estradas e escoar a produção agrícola no Cone Sul.

“Agradeço ao governador o Coronel Marcos Rocha por atender ao meu pedido para equipar e estruturar a 9ª Residência de Vilhena com máquinas que vão contribuir para agilizar a manutenção das estradas rurais e beneficiar a população que necessita trafegar por essas vias. O governador não tem medido esforços para equipar o DER que presta um excelente serviço de manutenção das estradas do nosso querido Estado de Rondônia e quem ganha com isso é a população”, disse a deputada.