Na semana passada, o vereador Rafael Bento Pereira (DEM) provocou polêmica entre seus pares ao apresentar emenda à legislação que estabelece os novos valores de diárias pagas aos parlamentares em viagens a serviço no município de Ariquemes.

A novidade que “Rafael o Fera”, como é popularmente conhecido o vereador, apresenta é a redução de 50% no valor da diária, assunto que não é nada simpático no meio político.

Assim, houve resistência até mesmo para que ele apresentasse a propositura em plenário, obrigando-o a fazer firme imposição verbal para que sua prerrogativa parlamentar fosse respeitada.

No seu discurso em sessão, chamou o projeto de “Capeta”, em referência ao número da propositura ser 666.

Em entrevista ao Extra de Rondônia, o vereador afirmou que a ação faz parte de seu projeto político para o mandato, “que é voltado exclusivamente para defender os interesses da população e não da classe política”.

A expectativa agora fica em torno do que a Casa de Leis irá decidir acerca da iniciativa do vereador, que garante que tal medida provocará redução de gastos no Legislativo na ordem de R$ 300 mil ao longo do mandato.

>>> VEJA O VÍDEO ABAIXO: