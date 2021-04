Trata-se de Wanderley Bartels, de 53 anos, o homem que foi executado com um tiro na cabeça dentro de um carro Fiat Palio, com placa de Buritis, em Cerejeiras.

Conforme Boletim de Ocorrência (BO), a Polícia Militar (PM) recebeu informações que um carro estava parado ao lado da estrada na 3ª eixo, no Km 3,5 da linha 2, com as portas abertas com um homem dentro ensanguentado.

Com isso, uma guarnição da PM e do Corpo de Bombeiros foram enviadas para o local, mas ao chegarem encontraram a vítima morta debruçada sobre o banco do passageiro envolto a muito sangue.

Pela dinâmica como o corpo estava, deu-se a entender que a vítima quem dirigia o veículo, já que no banco do condutor também havia muito sangue.

A perícia constatou que havia uma perfuração provocada por arma de fogo na região do ouvido, lado direito, sendo disparado a queima-roupa, haja vista, que havia vestígios de pólvora na orelha.

A vítima não portava nenhum tipo de documento e o veículo estava registrado em nome de uma mulher identificada pelas iniciais A.F.R.

No carro foram encontradas notas fiscais de peças e serviços feitos em veículos, nota de compra de um mercado da cidade de Cerejeiras com registro de horário as 17h34 de segunda-feira, 26. Além disso, também foi localizado uma carteira porta células com documentos de um homem identificado pelas iniciais R.R.A., na qual foi feito pesquisa e provavelmente seja marido da mulher em que o carro está registrado.

Todavia, durante o registro da ocorrência, a PM conseguiu fazer contato com R.R.A., no qual disse que estava numa fazenda chamada Terra Firme, cerca de 140 quilômetros de Cerejeiras, e que no dia de segunda-feira, 26, almoçou com Wanderley e que havia emprestado seu veículo Palio para que fosse à Cerejeiras comprar remédios e conversar com uma pessoa.

O veículo estava sem a chave de ignição, sendo necessário um guincho para removê-lo para o pátio da Delegacia de Polícia Civil.

A Polícia Civil segue investigado o caso para esclarecer o crime e prender o autor do assassinato.

Após a perícia o corpo foi liberado para a funerária Bom Jesus fazer a remoção. O cadáver passará por necropsia em Vilhena e depois será transladado para a cidade de Buritis, onde a vítima será sepultada.