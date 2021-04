O Campeonato Brasileiro Feminino A2, divisão de acesso da competição nacional, vai começar em 16 de maio. A competição é considerada a mais democrática do calendário do futebol feminino por contar com representantes de todos os estados do país mais o Distrito Federal.

Em tabela divulgada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na noite de segunda-feira (26), o destaque da primeira rodada será o confronto entre Vasco e América-MG, pelo Grupo F. As partidas ainda terão local e data a ser definidos. Já o Grupo D chama atenção devido as equipes tradicionais que o compõe, já que Atlético-GO, Bragantino e Fluminense aparecem nele. Esta chave é a única que resta a ser totalmente definida, tendo em vista que ainda falta um clube a ser confirmado para a disputa da competição. Na primeira rodada, o Dragão vai encarar o Massa Bruta, enquanto o Tricolor Carioca terá embate com o Vila Nova-ES.

O confronto entre Iranduba-AM e Oratório-AP será o destaque da primeira rodada do Grupo A. Pelo B, o Fortaleza vai receber o Tiradentes-PI e o Vitória vai encarar o Paraíso-TO. Já no Grupo C, o rival do Vozão, o Fortaleza, vai jogar com o América-RN. No Grupo E, o Atlético-MG mede forças com o Aliança-GO. No grupo F, além de Vasco e América-MG, teremos Ponte Preta x Brasil de Farroupilha-RS e Chapecoense x Athletico-PR.

O formato de competição segue o mesmo da edição passada. Trinta e seis equipes serão divididos em seis grupos compostos por seis clubes. Os componentes de cada grupo vão se enfrentar em cinco rodada. Apenas os dois primeiros avançam às oitavas de final, além dos quatro melhores terceiros colocados.

A Fase de Grupos está prevista para encerrar no dia 26 de maio. Posteriormente, O mata-mata o mata-mata está agendado para começar no dia 27 de junho, com jogos de ida das oitavas. Os confrontos de volta estão marcados para 4 de julho.

Na sequência acontecem os duelos pelas quartas de final em 11 e 18 de julho. Será nesta fase que haverá a definição dos quatro clubes que garantirão acesso à Série 1 do Campeonato Brasileiro Feminino de 2022. Em seguida, as semifinais serão disputadas em 15 e 22 de agosto. E, por fim, o clube campeão será definido em finais disputadas em 29 de agosto e 5 de setembro.