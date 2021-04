O deputado Cirone Deiró (PODE) registrou os avanços no decreto assinado pelo governador Marcos Rocha que autorizou a prática esportiva profissional, e ainda liberou de forma gradativa a atividade empresarial na área de eventos e afins, respeitando a capacidade de 30%, conforme as fases de cada município.

O decreto governamental prevê que para a realização dos jogos do campeonato estadual de futebol a Federação de Futebol de Rondônia deve observar todos os protocolos determinados pela Confederação Brasileira de Futebol, além de não permitir a presença de torcedores nos estádios.

De acordo com o deputado, a decisão do governador Marcos Rocha atendeu reivindicação discutida exaustivamente com o secretário chefe da Casa Civil, Júnior Gonçalves com a presença do titular da Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer, Jobson Bandeira dos Santos. “Trouxe para essa reunião o sentimento dos atletas, dirigentes e torcedores que aguardavam ansiosamente pela retomada dos jogos do campeonato estadual profissional. Essa é uma conquista de todos os desportistas que se dedicam a engrandecer o futebol rondoniense”, afirmou.

O presidente da Federação de Futebol de Rondônia, Heitor Costa enviou a todos os dirigentes esportivos um manual com medidas protetivas para as competições do campeonato estadual de futebol de 2021. O documento prevê a implementação de medidas de proteção que devem ser seguidas pelos atletas, integrantes das comissões técnicas, funcionários, colaboradores e demais profissionais envolvidos. “Essas são medidas que vão garantir a retomada dos jogos dentro de todos os protocolos de segurança”, assegurou Cirone Deiró.

“Na condição de esportista celebro mais esse importante momento do futebol rondoniense que coloca os clubes rondonienses nas mesmas condições dos clubes dos demais Estados que já tinham retomado os jogos. Agradeço ao governador Marcos Rocha por ter atendido mais essa reivindicação que incluiu a liberação dos estádios para a retomada dos jogos do campeonato rondoniense”, afirmou, ao reforçar que todas as medidas de prevenção serão adotadas durante as partidas.