A vítima que ainda não foi identificada, pois não portava nenhum tipo de documento, foi executada com um tiro na cabeça próximo ao ouvido lado direito disparado a curta distância, segundo a perícia.

O crime aconteceu na noite de segunda-feira, 26, na linha 2, local conhecido por Prainha, cerca de 3,5 quilômetros de Cerejeiras.

A reportagem do Extra de Rondônia apurou no local do fato, que vítima e autor provavelmente eram amigos e seriam motoristas de caminhão que estariam trabalhando no transporte de grãos na região.

Além disso, há indícios que o assassino e a vítima moravam em Buritis, haja vista, que o carro Fiat Palio de cor branca, está em nome de uma mulher, que seria esposa do suposto criminoso.

A perícia encontrou dentro do veículo uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH), que pode ser do autor do homicídio.

A Polícia Militar e a Polícia Civil continuam trabalhando no caso para identificar a vítima e o autor.

A reportagem do Extra de Rondônia acompanha o caso.

Mais informações a qualquer momento