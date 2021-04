A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quarta-feira, 28, a operação Criptonita, no intuito de cumprir 31 (trinta e um) Mandados Judiciais, sendo 11 de Prisão Preventiva e 20 de Busca e Apreensão, todos expedidos 3ª Vara Federal da Seção Judiciária em Rondônia.

Os mandados judiciais estão sendo cumpridos em 05 (cinco) Estados da Federação sendo Rondônia, Mato Grosso, Bahia, Espírito Santo e Paraná.

As investigações foram iniciadas em fevereiro de 2019 com a finalidade de identificar a participação dos integrantes da organização criminosa (ORCRIM) sediada na região de Ariquemes/RO, com cadeia de comando devidamente dividida e estruturada, voltada a prática do tráfico de drogas oriundas da Bolívia e remessa ao Estado do Espírito Santo.

Durante as investigações da Operação Criptonita, constatou-se que os integrantes do grupo criminoso estabelecido em Ariquemes/RO atuavam recebendo cocaína de fornecedores bolivianos e transportavam o entorpecente para o Estado do Espírito Santo escondido em caminhões e automóveis.

Já o outro núcleo da ORCRIM sediado no Espírito Santo do mesmo modo adquiria maconha do Paraguai utilizando as rodovias do Estado do Paraná.

Diante dos fatos apurados, foi possível frustrar 04 (quatro) remessas de droga dentre cloridrato de cocaína e maconha da ORCRIM totalizando cerca de uma tonelada de substâncias ilícitas apreendidas em flagrantes realizados nas cidades de Rosário d’Oeste/MT, Vilhena/RO, Cachoeiro do Itapemirim/ES e Mimoso do Sul/ES.

Os presos, após serem ouvidos nas sedes da Polícia Federal, serão encaminhados para presídios estaduais e responderão pelos crimes de tráfico internacional de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro, cujas penas somadas podem chegar a 35 anos de prisão.

O nome da Operação “Criptonita” surge do slogan utilizado pela ORCRIM nos caminhões transportadores das drogas.

