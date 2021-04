A vilhenense Paula Saraiva, mãe da pequena Catarina, de nove meses, passou por um susto na última quinta-feira 22, quando por alguns segundos se descuidou e a criança acabou sofrendo queimaduras na mão ao encostar no forno do fogão.

De acordo com a mãe, estava na cozinha assando um bolo quando foi passar café na pia e sua filha acabou engatinhou até o forno e apoiou-se nele para ficar de pé. Devido a alta temperatura, as mãos de Catarina ficaram com vários ferimentos. “De repente começou a chorar e imediatamente tiramos ela. Foi desesperador. Colocamos as mãos debaixo da torneira para resfriar o local. E era a única coisa que aliviava a primeiro momento. Nós tirávamos e ela chorava. Fiquei mais de 1h com ela debaixo da torneira”, contou Paula.

Com o susto, a dona de casa procurou a pediatra que receitou diversas pomadas e analgésicos. “A culpa é inevitável. Quem é mãe vai me entender. Espero que não fique cicatriz. Mas esse dia com certeza jamais esquecerei, ver seu bebê sentindo dor e não poder fazer nada, não poder trocar de lugar com ele. É um sentimento de impotência. Não desejo a ninguém o que passamos. Agora graças a Deus já está cicatrizando. Mas fica o meu alerta para outras famílias”, concluiu.