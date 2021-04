O cerejeirense Flavio Henrique Domingos dos Santos, de 17 anos, foi seleciona pelo Criciúma Esporte Clube de Santa Catarina (SC) para passar por uma seletiva no dia 03 de maio, e se for aprovado, irá compor a base do Sub-17 do time.

Filho de Flávio dos Santos e Keila Zacarias Domingos, o atleta descobriu desde muito cedo seu talento para o futebol iniciando a trajetória aos 09 anos, inclusive fez parte das escolinhas Atlético Paranaense e Furacão de Cerejeiras, além de competir em diversos campeonatos.

Para os pais, o garoto é motivo de muito orgulho. “Essa conquista representa muito para nós. Sempre ajudamos, incentivamos e motivamos ele a jogar. Com a pandemia foi difícil porque ele teve que ficar parado, mas aí surgiu essa oportunidade”, destacou eles.