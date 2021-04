Acusado de agredir um idoso de 62 anos a marteladas durante roubo a residência, Eduardo C. A., 20, foi preso pela Polícia Militar na noite de quarta-feira 28, na Rua Airton Senna, bairro Palheiral, no município de Candeias do Jamari, em Rondônia.

Segundo apurado, na terça-feira 27, o acusado junto com um comparsa invadiu a residência do idoso arrombando a porta e o agrediram com marteladas na cabeça.

A dupla criminosa fugiu levando uma motocicleta, uma TV e o aparelho celular da vítima. O idoso acionou a Polícia Militar e na quarta-feira o acusado foi localizado na mesma região em poder da moto.

Ele recebeu voz de prisão e foi apresentado na Central de Flagrantes, na capital de Rondônia. O comparsa dele não foi encontrado.