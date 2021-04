O Governo de Rondônia sempre se destacou por apoiar e incentivar ações solidárias em todos os setores. Garantindo atendimento à população em geral, ele disponibiliza assistência, por meio de convênio, ao Hospital do Amor da Amazônia que corresponde ao Hospital do Câncer de Barretos.

Na terça-feira 27, a carreta do Hospital do Amor esteve em Pimenteiras do Oeste, realizando atendimentos gratuitos, entre exames, testes rápidos e métodos preventivos para minimizar os problemas com doenças crônicas e câncer, ocasião em que a Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater) disponibilizou a tenda para os atendimentos e juntamente com alguns agricultores da região ofertou frutas e suco para o café da manhã das pacientes.

Com programação para percorrer várias cidades do Estado, a carreta estará atendendo a população de Pimenteiras do Oeste até o dia 29 de abril, em frente à Unidade Básica de Saúde, Justino Maciel Leite. Os atendimentos são feitos de acordo com a necessidade de cada paciente e são ofertados 108 tipos de exames.