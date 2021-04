Uma bebedeira entre um casal de namorados acabou no espancamento de uma mulher de 38 anos na noite de quarta-feira 28, em uma residência no bairro Agenor de Carvalho, em Porto Velho. O agressor de 40 anos fugiu.

As informações obtidas através da ocorrência policial afirmam que o homem durante o consumo de bebida alcoólica junto com a namorada teria visto algumas mensagens no aparelho celular dela e ficou muito enciumado.

O acusado iniciou discussão com a namorada e logo na sequência começou agredi-la com socos, tapas e puxões de cabelo. A vítima foi expulsa da residência do namorado e chamou a Polícia Militar.

Porém, quando uma equipe da PM chegou o autor do crime havia fugido do local e a ocorrência foi registrada na Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (Deam).