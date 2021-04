O deputado federal Lúcio Mosquini (MDB) esteve na tarde desta quarta-feira, 28, em Brasília (DF), reunido com o diretor geral do DNIT, General Antônio Santos Filho, para tratar sobre a construção do trevo na BR-364, próximo ao município de Vilhena que dá acesso a Colorado do Oeste.

A reunião aconteceu na sede do DNIT, e o deputado Lucio Mosquini conheceu os últimos detalhes do projeto que irá transpor a BR por via aérea, tipo pontilhão dando acesso aos veículos à BR-435 no Cone Sul do Estado de Rondônia.

Para a construção da obra, Mosquini destinou de suas emendas o valor de R$ 10 milhões de que foram alocados no próprio DNIT.

Além de trazer um embelezamento, o novo trevo vai melhorar a fluidez do tráfego de veículos e trazer mais segurança para toda população.

O General Santos Filho disse que com o recurso recebido, o DNIT, muito em breve, irá iniciar essa obra tão importante naquela região.