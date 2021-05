Porto Velho, Rondônia – A Comunidade Terapêutica Vinde, instalada em Pimenta Bueno em 2.013, completa oito anos de atividade no início de maio, e para marcar a data promove culto de Ação de Graças para agradecimento aos apoiadores da iniciativa, além de anunciar a implantação de unidade feminina no complexo, cuja previsão de início de atendimento é também na primeira quinzena do mês. A instituição atende pessoas com problema de dependência química ou alcoolismo.

A responsável pela instituição, Pastora Marciane Stocco, fala da satisfação de não apenas manter ativo o projeto, mas poder agora ampliá-lo. “Com Deus à frente e suporte de nossos apoiadores estamos mantendo essa obra, que já atendeu 825 pessoas, e agora vai restaurar ainda mais vidas”, disse.

A Comunidade Vinde atuou todo este tempo voltada ao público masculino, com instalações amplas e confortáveis, e tendo como programa de reabilitação um tripé baseado na espiritualidade, trabalho e convivência. O centro tem capacidade para atender até 20 pessoas, e conta com alojamento, cozinha, refeitório, templo, campo de futebol, quadra de vôlei de areia, bosque, área de criação de animais, horta e área de trabalho de campo.

A rotina mescla momento de trabalho, fortalecimento da fé, palestras e lazer. Os acolhidos tem direito a visitas periódicas e também podem se corresponder com familiares. O tempo de tratamento é de sete meses. Atualmente 13 homens de idades variadas estão passando pela reabilitação.

Além da pastora, a comunidade é gerida pelo monitor Fernando Dias dos Santos, que está há quatro anos na Vinde, tendo sido um acolhido pelo centro. “Ele teve sua experiência com acolhido e resolveu fazer parte da obra, estamos conosco desde então”. Agora, com o projeto de expansão para criar o centro feminino, a esposa de Fernando, Kedima Pires Santos, passará a participar efetivamente das atividades do centro.

Atualmente as instalações femininas estão em fase de acabamento, e a meta é oferecer 10 vagas na unidade, que deve começar o atendimento lá pelo dia 10 de maio.

Marciane Stocco explicou que a Vinde é gerida basicamente por doações e apoio da comunidade. Atualmente apenas três dos acolhidos faz contribuição financeira para manutenção da instituição. “Mas temos muitos apoiadores, e nossa obra sempre recebe ajuda. Entretanto, precisamos de mais ajuda, e estamos abertos a colaborações”, reitera a pastora.

A comunidade tem vagas disponíveis para homens e também começará em breve a triagem feminina. Interessados devem entrar em contato pelo WhatsApp (69) 992711642.

Já as pessoas ou empresas dispostas a colaborar com essa tão importante obra podem fazer suas contribuições pelo Pix 19812446000149 , da Sicoob, agência 3271, conta poupança 63.730.797-6. As doações também podem ser feitas através de produtos alimentícios e outros, e informações neste sentido podem ser obtidas pelo número logo acima.