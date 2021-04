A Fertilização in vitro, conhecida pela sigla (FIV) tem como objetivo a multiplicação da produção de bezerros geneticamente superiores. Uma técnica que possibilita que uma fêmea produza muitos bezerros por ano. Além disto, esta técnica permite a utilização de fêmeas geneticamente superiores que por algum motivo não possa reproduzir-se naturalmente. Trata-se de uma estratégia para aumento de produtividade pois a introdução de indivíduos com maior aptidão genética para a produção de leite amplia a competitividade da propriedade rural.

Através do Sebraetec, O Sebrae oferece aos produtores de gado, facilidades que podem tornar possível a utilização dessa tecnologia de melhoramento genético. “Com esse método de Fertilização in Vitro o produtor de gado de leite, por exemplo, pode dobrar a sua produção. E uma das modalidades que o Sebraetec oferece é a consultoria completa para produtores que queiram usar esse procedimento e o apoio financeiro, onde o produtor paga apenas 30% do valor total e o sebrae arca com os outros 70%”, explica o superintendente do Sebrae em Rondônia, Daniel Pereira, que esteve in loco na propriedade rural de Homero Cambraia, no distrito de Triunfo, para acompanhar o procedimento de fertilização in Vitro com os consultores do Sebrae.

Daniel Pereira destaca ainda que no ano passado o Sebrae atendeu com consultoria para a Fertilização in Vitro, mais de 200 produtores em todo o Estado, em 42 municípios.

O produtor Homero Cambraia cria gado para abate, soja e leite. Ele conta que está sendo muito importante a parceria com o Sebrae, que tornou esta opção viável, ao subsidiar maior parte do processo, inclusive contratando a empresa especializada para executar o trabalho de transferência dos embriões. “O Sebrae permitiu a nós produtores de leite, investir nesta opção que aumenta a aptidão de leite por vaca e, consequentemente, melhora a receita financeira da ordenha, tornando a atividade mais rentável”, afirma.

O analista técnico do Sebrae, Nilo de Oliveira ressalta que a consultoria para a Fertilização in Vitro é a longo prazo e que o Sebrae faz a consultoria completa, incluindo todos os serviços do veterinário, inseminação dos embriões, protocolos e visitas. A ideia de inserir tecnologia e inovação no agronegócio pode ser o fiel da balança nos resultados financeiros. “É possível aumentar a produtividade de leite/dia por vaca com a FIV, aumentando a produtividade e rentabilidade do plantel”, concluiu Nilo.