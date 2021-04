Em entrevista ao Extra de Rondônia, Daniel Pereira falou sobre o planejamento que o partido está fazendo para a disputa eleitoral de 2.022 em Rondônia, na qual o Solidariedade apresentará nominatas ao Legislativo e terá nomes para concorrer aos cargos majoritários.

O ex-governador, que é presidente regional da sigla desde 2.019, também comentou o desempenho do partido nas eleições municipais, considerando que a legenda avançou em Rondônia e está preparada para alcançar cargos eletivos em âmbito estadual e federal.

Começando pelas eleições do ano passado, Pereira citou a conquista de 13 cadeiras em Câmaras de Vereadores pelo Estado afora, além do bom desempenho das nominatas lançadas nos Municípios onde o partido está organizado.

Nas disputas por prefeituras, o Solidariedade não obteve sucesso, mas participou do pleito de igual para igual em várias cidades.

Concorrendo com candidatos a vice-prefeito, o partido teve sucesso em Nova Mamoré, São Francisco e São Miguel. “E ficamos em segundo lugar disputando o Executivo em pólos regionais, caso de Ariquemes, Buritis e Machadinho do Oeste, além de termos ficado em terceiro na capital e em Rolim de Moura, resultados que consideramos como satisfatório, dado acirramento das disputas e nossas condições de fazer a campanha”, destacou.

O bom desempenho avaliza o Solidariedade para ter participação competitiva, com boas chances nas disputas proporcionais e peso considerável nas majoritárias. O partido lançará nominatas para concorrer às vagas na Assembleia Legislativa e Câmara dos Deputados, e apresentará nomes para composição de alianças nas disputas ao Senado e governo do Estado. “Temos bons nomes para compor nossas nominatas, representando todas as regiões do Estado. Certamente estaremos na briga por vagas”.

No caso das eleições ao Senado e governo, o Solidariedade tem, além do próprio Daniel Pereira, políticos de renome como Carlos Magno e Eurípedes Miranda, todos com trajetória de destaque tanto no exercício de mandatos no Legislativo e Executivo, como também exercendo funções de primeiro escalão em várias esferas do Poder Público.

“O Solidariedade é um partido estruturado, consolidado e integrado por pessoas preparadas para disputar as eleições e, estando eleitas, exercer suas funções de forma honrada e produtiva para o Estado de Rondônia”, frisou Daniel, que ainda não definiu qual será sua participação no projeto político-eleitoral da legenda, mas garantiu que está pronto para atender as necessidades da legenda neste sentido.