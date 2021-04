Em audiência realizada no início da semana na capital, o vereador Romário Aparecido da Rocha (PP), de Alto Paraíso, esteve com o secretário estadual de Agricultura, Evandro Padovani (segundo da esquerda para a direita na imagem), além de diretores do órgão estadual e lideranças comunitárias de Candeia do Jamari.

O encontro foi avaliado pelo parlamentar municipal como “muito produtivo”, ocasião em que foram levadas ao governo demandas tanto da cidade quanto da região.

Segundo o vereador (que está de camisa preta na imagem), entre as reivindicações do setor produtivo ele apresentou o pedido de cessão de uma perfuratriz, equipamento para perfurar poços artesianos, aos produtores rurais de Alto Paraíso por alguns meses, a fim de atender necessidades do setor produtivo. “Padovani foi receptivo ao pedido, e garantiu que tomará providências no sentido de nos atender o mais rápido possível”, disse o vereador ao Extra de Rondônia.

Ele também pediu calcário para os produtores e o envio da patrulha mecanizada da SEAGRI ao Município, questões que serão avaliadas para agendamento e providências. Evandro Padovani também confirmou que sua assessoria está acertando uma agenda com ele no Município, a fim de estar pessoalmente com o setor produtivo local para ouvir demandas e apresentar propostas e projetos do governo para o setor.

Romário disse estar muito satisfeito com o resultado do encontro, e frisou que a participação de representantes de Candeia foi importante, posto haver assuntos relativos aos dois municípios, que são fronteiriços, que podem ser equacionados com ações integradas.