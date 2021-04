Ação do Sistema Fecomércio, através do Sesc, Senac e apoio da ACIV, resultará em homenagem ao Dia do Trabalhador na tarde desta sexta-feira, 30, em Vilhena.

Trata-se de um show itinerante que percorrerá as principais avenidas da cidade, com início às 16h.

O objetivo, além de homenagear os trabalhadores, é levantar a bandeira de manutenção do comércio aberto no município, explicou Ariadne Colatto Viana, coordenadora pedagógica do Sesc.

Ariadne informou que um carro de som e dois artistas locais – Jefferson Lázzaro e Beto Verine – farão a homenagem, levando música ao vivo com voz e violão.

“Queremos homenagear os trabalhadores, mas também mobilizar a comunidade quanto ao direito de cada um trabalhar e manter a dignidade de sua família. Estamos preocupados caso as portas fechem novamente. Sabemos que é preciso sim seguir os protocolos de segurança devido à pandemia. Contudo, temos que garantir a manutenção dos empregos e as empresas abertas”, disse ao Extra de Rondônia.