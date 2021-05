No final da manhã deste sábado, 1, a redação do Extra de Rondônia recebeu fotos e vídeo, onde um usuário da Estrada do Boi, reclama da falta de compromisso do Governo do Estado e dos representantes do Cone Sul, haja vista, as péssimas condições de trafegabilidade da estrada naquela região que é suma importância para escoação da produção agrícola.

O denunciante relata que nesta madrugada de sábado, seu irmão que conduzia uma moto Bros pela rodovia bateu em um buraco e sofreu um grave acidente e está internado no Hospital Regional de Vilhena a espera de cirurgia.

Em seu desabafo o morador pede que as autoridades tenham compromisso com a população que paga altíssimos impostos e em troca recebe descaso e buracos nas estradas, além da morosidade de seus representantes que não estão nem aí para o povo.

Acompanhe na íntegra o desabafo do irmão da vítima

“Bom dia! Gostaria de informa sobre o descaso da Rodovia do Boi no município de Corumbiara, no trecho que interliga o município de Corumbiara ao distrito de Vitória da União, no Sul do Estado, abandonado pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER). Na madrugada de hoje meu irmão vindo de vitória da união sentido Corumbiara se deparou com um buraco enorme praticamente no meio da estrada, aonde veio a colidir de moto e no atual momento se encontra no Hospital Regional de Vilhena aguardando cirurgia ortopédica. Só esse ano já é o segundo acidente no mesmo local e nada foi feito. É um descaso total com a população que constantemente necessita passar pela rodoviária para ter acesso ao município. Espero que com a informação o jornal Extra de Rondônia possa estar compartilhando em sua página na internet e tornando público o esquecimento que a população vem enfrentando”.

>>>Vídeo abaixo: