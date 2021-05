O Policial militar Fábio Bernardi viveu momento angustiante e tenso fora do horário de trabalho.

Cabo da Polícia Militar, trabalha há mais de 10 anos na corporação e atualmente está lotado no 4º Pelotão da Polícia Militar de Espigão do Oeste (RO).

Na noite de sábado, 1, após chegar em sua residência, o policial ouviu diversos disparos de arma de fogo e colocando sua vida em risco, agiu de forma rápida evitando um homicídio durante uma briga de vizinhos.

Fábio, que mora na mesma rua da vítima e também do infrator, estava na noite do fato de folga do trabalho e, por volta de 21h00, ouviu cerca de 7 disparos de arma de fogo.

“Eu tinha acabado de chegar em casa e estava no interior da minha residência quando ouvi os primeiros disparos, cerca de 3. Imediatamente, corri para o portão de casa e durante o percurso ouvi mais 4 tiros. Abri parcialmente o portão e fiquei observando enquanto ligava para a central de operações para pedir apoio. Em seguida, pude ver que no meio da rua havia um homem com um pedaço de madeira na mão gritando com outro e falando para ele atirar no meio da rua. Sai para fora e vi um outro homem com uma arma de fogo indo na direção daquele que gritava. Rapidamente e no intuito de evitar mal maior, saquei minha arma e ordenei que o homem baixasse a arma. Ele recuou e entrou em sua residência, fui obrigado a retirar a arma dele e dei voz de prisão em flagrante,” relatou Bernardi.

Logo após a guarnição chegou ao local e encontrou cápsulas deflagradas de munição 9mm. “Eu percebi que ele poderia atirar no homem e agi em legitima defesa de terceiro”, disse o Cabo PM.

Segundo as testemunhas, o homem armado estava embriagado e ficava a todo momento apontando a arma na direção da residência do vizinho com quem discutia. “Quando eu o abordei, notei que ele estava visivelmente embriagado e certamente poderia ter atentado contra a vida dos outros moradores,” afirmou.

O homem foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada.