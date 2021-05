Neste domingo, 2, o Barcelona perdeu em casa para o Guaporé, por 2 a 0 no estádio Portal da Amazônia, em Vilhena.

Com isso, o Guaporé conquistou sua primeira vitória no Campeonato Rondoniense 2021.

A partida foi válida pela terceira rodada do Estadual. Os gols da partida foram marcados ainda no primeiro tempo. Aos 35′, Damião abriu o placar para os visitantes. Já, aos 39′, novamente Damião garantiu a vitória do clube de Rolim de Moura.

Com o resultado, o Guaporé chegou aos quatro pontos e assumiu a vice-liderança do grupo B do Estadual. Já o Barcelona caiu para a terceira posição da chave com quatro pontos. Na próxima rodada, o Guaporé enfrentará na quinta-feira o Ji-Paraná no estádio Eduardão, em Presidente Médici. Já o Barcelona vai encarar na quarta-feira o União Cacoalense no estádio Aglair Tonelli, em Cacoal.