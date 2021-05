Duas cargas de madeiras serradas, uma com destino a Minas Gerais e outra a Goiânia, foram apreendidas no domingo, 2, no Posto Fiscal Wilson Souto, em Vilhena.

A ação de apreensão das cargas que somam cerca de 100 metros cúbicos se deu através da parceria entre a Sefaz do Estado do Amazonas e a Sefin de Rondônia.

As carretas foram abordadas em horários diferentes e os motoristas apresentaram notas fiscais do Estado de Roraima, porém, em consulta no sistema, não foi encontrado nenhum registro que identificasse o carregamento.

Com isso, foi solicitado a Sefaz do Amazonas informações sobre as madeiras, no qual foi constatado que se tratava de transporte ilegal, ou seja, com documentos frios para burlar a fiscalização.

Diante dos fatos, as madeiras foram apreendidas e os autos de infração aplicados de acordo com a lei.