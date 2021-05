O agora ex-secretário municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp) de Cerejeiras, Carlinhos Goebel, anunciou a saída do cargo na última quarta-feira, 28.

Ele pediu exoneração alegando, em carta, que havia recebido proposta de trabalho no Governo do Estado de Rondônia, no cargo de Gerente Regional Norte do Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes (DER) e que decidiu aceitá-lo.

Carlinhos Goebel, agradeceu a cidade de Cerejeiras e à prefeita Lisete Marth (PV), pela oportunidade de ter trabalhado na Secretaria de Obras, que assumiu em maio de 2019.

Quem substitui Carlinhos no cargo é o servidor efetivo Edenir Augustinho Dalazari. “É um novo desafio, mas conheço a estrutura da Prefeitura e tenho a missão de dar continuidade à execução das obras que estão em andamento na cidade. Vou dedicar as próximas semanas para conversar com minha equipe técnica na Secretaria e tomar conhecimento de todas as informações da pasta, a fim de manter o ritmo dos trabalhos”, comentou o novo secretário.