A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Rondônia, em fiscalização nas BRs do estado, flagrou três homens (38, 42 e 51 anos) portando ilegalmente cinco armas de fogo e mais de uma centena de munições. As ocorrências foram registradas neste final de semana.

Em Vilhena, na última sexta-feira (30), durante operação de policiamento ostensivo, policiais deram ordem de parada a um veículo de passeio (Chevrolet/Prisma) em atividade suspeita. Enquanto realizavam a abordagem, a equipe encontrou uma carabina (calibre .17), uma espingarda (calibre 12), uma pistola (calibre 9 mm), cinco carregadores e 99 munições de diversos calibres.

O infrator, que não possuía documento legal que permite o porte do armamento, foi preso em flagrante.

No município de Porto Velho, no feriado do dia do Trabalhador (1), um homem foi preso depois que uma espingarda (cal. 32) e 14 munições foram encontradas na caminhonete dirigida por ele. O infrator afirmou que comprou o armamento, sem documentação legal, para defesa pessoal.

Por fim, em Itapuã do Oeste, também no sábado, as equipes PRFs, apreenderam, em posse de um motorista de caminhão, uma pistola (cal 9 mm), 14 munições e uma pequena quantidade de cocaína. Conforme depoimento do infrator, a droga ilícita foi comprada para consumo pessoal.

No total, três homens foram presos em flagrante e cinco armas de fogo e 125 munições foram apreendidas e encaminhadas à Polícia Judiciária.