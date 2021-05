Como forma de driblar o distanciamento social e ir além das aulas remotas, a Unesc Rondônia tem realizado uma série de atividades externas, com a participação virtual de convidados e acadêmicos.

Nos últimos dias, por exemplo, foi realizada uma visita técnica de forma virtual a uma indústria de cerâmica em Cacoal e uma palestra online com um analista de projetos do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, o engenheiro civil Eliel Caetano. O Sargento BM, que inclusive se formou em engenharia civil pela Unesc, abordou a segurança contra incêndio e pânico das edificações, entre outros assuntos.

“A pandemia mudou um pouco a rotina acadêmica, mas temos procurado realizar uma série de atividades que visam fortalecer o ensino-aprendizagem. Os acadêmicos tem se mostrado bastante participativos e empolgados com a oportunidade de agregar conhecimento com profissionais que já estão inseridos no mercado de trabalho”, destacou a coordenadora dos cursos de engenharia da Unesc Rondônia, Jully Brune.

Na Cerâmica Rosalino, uma das mais antigas do Estado, os estudantes tiveram a oportunidade de conhecer todo o processo de fabricação de artefatos em cerâmica, como telhas e blocos cerâmicos. A ação foi guiada pelo gerente de produção da indústria, Ademar Alves. Além dos acadêmicos de engenharia, participaram da visita guiada online estudantes de arquitetura e urbanismo e também dos cursos de tecnologia e gestão, que tiveram a oportunidade de conhecer o funcionamento de uma grande empresa e indústria.

“Esse tipo de atividade é muito importante para conhecermos melhor o processo industrial dos produtos que farão parte das nossas obras e da nossa rotina de trabalho. São atividades que agregam muito” , destacou o acadêmico de engenharia civil, Lucas Batista dos Santos.

Já a palestra com o engenheiro civil do Corpo de Bombeiros Militar, Eliel Caetano, buscou reforçar a importância da elaboração dos projetos de combate a incêndio e pânico. Diante de alguma situação emergencial, o correto funcionamento dos dispositivos de combate a incêndio e pânico proporcionam maior segurança dos usuários da edificação e bens patrimoniais.