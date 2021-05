Com o voto do deputado Cirone Deiró (PODE) a proposta do governador Marcos Rocha (sem partido) que destinou R$ 300 milhões para a execução de obras de pavimentação asfáltica e recuperação de ruas e avenidas nos municípios, e também da recuperação das rodovias estaduais foi aprovada por unanimidade pela Assembleia Legislativa.

Logo após a votação do projeto, o deputado Cirone pediu agilidade da equipe técnica do governo para a elaboração dos projetos e a formalização das parcerias com as prefeituras dos 52 municípios. As obras devem ser iniciadas tão logo sejam concluídos os protocolos para a formalização dos convênios com as prefeituras, já a recuperação das rodovias estaduais será executada pelo DER.

De acordo com Cirone Deiró, a recuperação das rodovias estaduais e a execução de obras de pavimentação asfáltica tem sido reivindicada pelos moradores dos 52 municípios. Segundo ele, essa necessidade por mais ruas e avenidas asfaltadas ocorre em razão dos municípios rondonienses ainda estarem em fase de implantação da sua infraestrutura urbana.

“Somos um estado jovem, que está em fase de desenvolvimento e de construção de toda a infraestrutura dos municípios. A cada novo bairro que surge, exige mais investimentos em pavimentação construção e manutenção de praças e áreas de lazer”, afirmou.

Cirone Deiró reconheceu o compromisso do governador Marcos Rocha com uma gestão eficiente que possibilitou a economia desses R$ 300 milhões que serão devolvidos à população em investimentos que vão trazer melhorias na qualidade de vida.

“Tenho acompanhado o esforço do governador Marcos Rocha que tem cobrado diariamente da equipe medidas que possam permitir que os recursos arrecadados sejam revertidos em benefícios para a população. Esses R$ 300 milhões arrecadados comprovam que o governador está sendo bem-sucedido no seu propósito de bem administrar o nosso estado”, concluiu.

Para o prefeito do município de Ministro Andreazza, Mila da Agricultura, o trabalho do deputado tem sido estratégico para ajudar na aprovação de recursos para melhorar a malha asfáltica dos municípios rondonienses.

“Essa parceria do deputado Cirone com o governador Marcos Rocha tem feito a diferença em nossa região. Agradeço pelo apoio recebido do deputado Cirone Deiró, e especialmente do governador Marcos Rocha, do chefe da Casa Civil, Júnior Gonçalves e do diretor do DER, Elias Rezende”, concluiu o prefeito.