O deputado Ezequiel Neiva (PTB) assinou a ordem de serviço para o asfaltamento de vias urbanas no município de Colorado do Oeste. O parlamentar destinou R$ 2,3 milhões, recurso de emenda parlamentar individual para a pavimentação asfáltica de diversas ruas, entre elas a duplicação da avenida Marechal Rondon, no trecho da avenida Tapajós até a Vilhena, na saída para Corumbiara.

A ordem de serviço autorizando a empresa a iniciar os trabalhos foi assinada no último sábado, Dia do Trabalhador, com a presença do prefeito Professor Ribamar (PSB), dos vereadores Thiago Vieira e Wender Pitica (PSB) junto a comerciantes que serão beneficiados com o projeto elaborado pela prefeitura de Colorado.

Ezequiel Neiva destacou o empenho dos vereadores Thiago Veira e Wender Pitica, que pediram a obra e acompanharam o desenvolvimento do projeto. O parlamentar falou a importância do asfalto para o município. Disse a pavimentação é o sonho de qualquer morador que reside numa rua de cascalho. “Quem mora numa rua sem asfalto precisa conviver diariamente com o excesso de poeira e muitas vezes a lama na porta de casa”, acrescentou Neiva ao afirmar que a obra já vai começar.