A MR Cursos Profissionalizantes está com vagas abertas para mais uma turma de operador de munk. Com inicio no próximo dia 17 de maio, a formação contará com aulas teóricas e práticas.

Serão três aulas teóricas na sala de treinamentos da empresa, localizada na Avenida Curitiba, 3530 – Jardim das Oliveiras das 19h às 22h. Já as práticas acontecerão durante o dia de acordo com a disponibilidade do aluno.

O curso tem o custo de R$ 550,00 que podem ser parcelados em até quatro vezes de R$138,00 sem juros no cartão de crédito. E mais, os alunos que realizarem a inscrição até o dia 10 de maio receberão um desconto de R$ 50,00. Para mais informações entrar em contato através do telefone 9606-9846.