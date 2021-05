Jovens representantes da beleza vilhenense marcaram presença, na manhã desta terça-feira, 4, na 1º sessão ordinária de Maio na Câmara de Vilhena.

O grupo foi à sessão para cumprimentar os parlamentares e explicar a importância dos projetos culturais, tendo como foco principal o resgate da área.

Entrevistada pelo Extra de Rondônia, Nayara Ferreira – Miss Vilhena 2018 e coordenadora dos Concursos Miss & Mister Vilhena Oficial e Miss & Mister Estudantil, ao lado do empresário e fotógrafo Richard Vargas – disse que o foco das Misses é levar às autoridades a importância da valorização dos projetos voltados à cultura, o que propicia o reconhecimento do município em competições de nível estadual e nacional. “É o nome de Vilhena percorrendo, de forma positiva, os quatro cantos do Estado e do país”, observou.

Da sessão participaram: Thais Santos, de 14 anos (Miss Juvenil Vilhena 2020), Isabeli Bressan, de 16 anos (Miss Teen Estudantil Vilhena 2020) e Yzabela Karolina, de 7 anos (Mini Miss Estudantil Vilhena 2020).

No final da sessão, as misses foram convidadas para uma série de fotos e os parlamentares elogiaram e se comprometeram a valorizar eventos desta natureza.

Em tempo, Nayara informou que já está em andamento o evento de coroação das novas representantes oficiais Miss Vilhena 2021 das categorias Baby, Mini, Mirim, Juvenil, Teen e Adulto, que ocorrerá, através de live, em 05 de julho, na Fundação Cultural de Vilhena (FCV).