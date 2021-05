Nesta terça-feira, 4, o presidente da Câmara, João Paulo Pichek (Republicanos), provocou um encontro com os secretários municipais Sandro Coelho (Meio Ambiente), Paulo Pimentel (Obras) e Thiago Albuquerque (Planejamento), além de arquitetos do município, para unir forças e resolver de vez alguns problemas no cemitério da Saudade, na linha 6, em Cacoal.

De acordo com o Pichek, além da análise da saturação, a capacidade do terreno para abertura de novas covas deve suportar apenas até setembro.

A visita técnica também teve por finalidade acompanhar junto com os secretários a melhor forma de expansão, limpeza e manutenção do cemitério que está com sua capacidade quase no limite.

O secretário Sandro Coelho informou que alguns estudos estão sendo aprofundados na área, levando em consideração que o terreno do cemitério é muito raso, com isso no período das aguas há excedente de agua nas covas. Ele garantiu que seja expansão ou nova área, o problema será resolvido o mais breve possível.

Pichek aproveitou e solicitou o cascalhamento da rua lateral, bem como a retirada de entulhos que são depositados pela população de forma irregular.

“Provoquei essa reunião e pedi que todos os entes envolvidos participassem para dar uma solução urgente para essas reivindicações. É justamente, através do diálogo e da união de forças entre executivo e legislativo, que vamos conseguir resolver os problemas que afligem nossa população”, finalizou.