Acidente envolvendo um carro HB 20 e uma motoneta Biz, aconteceu na tarde desta quarta-feira, 5, no cruzamento da a Avenida Marechal Rondon com Claudio Claudinho, no bairro 5º BEC, em Vilhena.

De acordo com informações policias, o condutor do carro trafegava sentido Cuiabá, quando no cruzamento colidiu com a motociclista que saia da rotatória e acessa a avenida.

No choque, a condutora da Biz sofreu ferimentos e foi levada pelo Corpo de Bombeiros ao pronto-socorro do Hospital Regional.

A Polícia Técnica-Científica (Politec) foi chamada e depois dos trabalhos de praxe, a Polícia Rodoviária Federal registrou a ocorrência na Unisp.