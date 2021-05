De acordo com informações da Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Governo Federal, divulgadas nesta segunda-feira 03, as exportações de carne suína fresca, congelada ou resfriada durante este mês de abril superaram em cerca de 40% tanto em faturamento quanto em volume embarcado em relação ao que foi registrado em abril de 2020.

Segundo o analista da Safras & Mercado, Fernando Henrique Iglesias, o resultado destes embarques continua sendo puxado pela China. “Parece que a Peste Suína Africana (PSA) está mesmo voltando para o país, e as medidas de contenção que estão sendo tomadas pelo governo chinês vão causar distorções no mercado local. A China não tomaria uma medida dessas se estivesse tudo dentro da normalidade”, disse.

A receita obtida com as exportações de carne suína neste mês, US$ 217.456,998, ultrapassou em 41,3% o montante obtido em todo abril de 2020, que foi de US$ 153.964,123. No caso do volume embarcado, as 87.314,086 toneladas são 38,9% superiores ao total exportado em abril do ano passado, montante 62.900,045 toneladas.

Quando se compara o resultado com o fechamento do mês de março, o faturamento neste abril foi 10,9% inferior, já que a arrecadação com a exportação de carne suína em março foi de US$ 244.308,244. O mesmo ocorreu com o volume embarcado, que reduziu em 9,8% em abril no comparativo com as 96.822,846 toneladas exportadas em março deste ano.

Iglesias explica que este tipo de recuo na comparação mensal deve ser encarado como um movimento natural de mercado, e que a comparação de crescimento vem, de fato, da comparação com o mesmo mês do ano anterior.

O faturamento por média diária até a quarta semana de abril foi de US$ 10872,849, quantia 41,24% a mais do que abril de 2020. No comparativo com a semana anterior, houve queda de 14,96%.

No caso das toneladas por média diária, foram 4365,704, houve aumento de 38,81% no comparativo com o mesmo mês de 2020. Quando comparado ao resultado no quesito da semana anterior, observa-se recuo de 13,9%.

Já o preço pago por tonelada, US$ 2490,514 neste mês de abril, é 1,75% superior ao praticado em abril passado. O resultado, frente ao valor atingido na semana anterior, representa queda de 1,2%.