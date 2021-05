Na tarde desta quarta-feira, 5, um morador da Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, nas proximidades do parque de exposição, entrou em contado com a redação do Extra de Rondônia, para reclamar da inércia do poder público em manter uma via de suma importância como aquela em bom estado de trafegabilidade.

De acordo com o denunciante, faz três anos que mora naquela região e tem comércio, e desde então até hoje a prefeitura não fez nenhum tipo de reparo na avenida que está um verdadeiro queijo suíço.

O cidadão está indignado com o poder público que literalmente abandonou aquela avenida, que além das centenas de buracos, recebe também águas do canal pluvial que quando chove transborda deixando a avenida completamente alagada se tornando uma verdadeira armadilha para quem utiliza a via.

O denunciante ainda ressalta que a água que transborda do canal alaga casas e comércios ao longo da via.

O cidadão pede a autoridade competente que se coloque no lugar dos moradores e tome providência o mais rápido possível, e assim dar mais qualidade de vida e conforto aos residentes daquela região.

Por fim, o morador ressalta que se o poder público olhar com mais carinho para o povo daquele bairro e sanar os problemas, acidentes graves que geralmente acontece com carros caindo dentro do canal devido aos buracos, poderão ser evitados.