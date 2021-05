Através de sua assessoria e da vereadora Elissandra Rodrigues (DEM), o deputado estadual Adelino Folador (DEM) informou a direção da Escola Santa Marcelina, de Alto Paraíso, a agilização de processo para liberação de emenda de sua autoria, encaminhando recursos ao estabelecimento de ensino.

O encontro entre a irmã Ubilina Scarioto, diretora da escola, com Juscelino Damer, assessor do deputado, e a vereadora aconteceu na manhã de quarta-feira 05, na sede do colégio. O representante de Adelino Folador explicou que o valor da emenda é de R$ 120 mil, e o dinheiro será destinado a construção de piso no espaço de recreação da escola, melhorando assim as instalações e preparando o local para o retorno das atividades presenciais.

Comentando o assunto, a vereadora Elissandra destacou o apoio dado pelo deputado ao município através de diversas iniciativas como esta. “O deputado está ao lado do povo de Alto Paraíso, e vem sendo incansável na busca de recursos e outras ações que trazem melhorias para nossa cidade”, disse.

Já a diretora da Escola Santa Marcelina agradeceu a atenção do deputado à demanda, e frisou o apoio que a instituição de ensino tem recebido do poder público, tanto em âmbito estadual quanto municipal. “Graças a ações como esta podemos levar adiante a nossa missão de ensinar, fazendo com que as novas gerações tenham melhores oportunidades na vida através da qualificação obtida através do ensino”, frisou a freira.

Documentos entregues à diretora na ocasião comprovam que o deputado fez gestões em favor da liberação da emenda junto ao Gabinete do Governado, e que o caso foi encaminhado à Casa Civil e Secretaria de Orçamento e Gestão.