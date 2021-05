A Atenna Corretora de Seguros em parceira com a Secretaria Municipal de Trânsito (Semtran) promoveu um pit stop educativo na manhã desta quinta-feira 06, com mais de 300 veículos para conscientizar os condutores sobre o respeito e responsabilidade no trânsito.

Em alusão ao “Maio Amarelo” a empresa anexou um outdoor explicativo da campanha e entregou chaveiros e panfletos informativos. A ação contou ainda com a sinalização da Rua Domingues Linhares com a Barão do Rio Branco.