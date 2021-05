Com 102.211 habitantes, conforme estimativa de 2020 do Instituto de Geografia e Estatística (IBGE), Vilhena tornou-se um dos principais municípios de Rondônia em franco crescimento populacional.

Isso traz diversas consequências, entre elas, o aumento do número de veículos em circulação no município, o que, consequentemente, resulta no aumento de acidentes; poucas vagas em estacionados no centro da cidade, além da necessidade de mais equipamentos de regulação do trânsito local.

O assunto foi tema de debate na sessão ordinária da Câmara de Vilhena na última terça-feira, 4.

Inicialmente, as vereadoras Clerida Alves (Avante) e Nica Cabo João (PSC) informaram que, em viagem a Porto Velho semana passada, conseguiram, via deputado estadual Cirone Deiró (Podemos), a garantia junto ao Detran de dois semáforos para o município: um será instalado no cruzamento entre as avenidas Presidente Nasser, Rondônia e Rio Grande do Norte, e outro entre as avenidas Jô Sato (BR-174) e a Rondônia.

Por sua vez, o vereador Pedro Sanches (Avante) destacou sua preocupação com a necessidade de fiscalização, principalmente, em horários de maior fluxo e sugeriu audiência pública entre as autoridades do setor para discutir o problema do aumento de acidentes.

“Precisamos realizar uma audiência pública para discutir esse crescimento de veículos na cidade e ver medidas adequadas, como a possibilidade de blitz educativas nos principais pontos”, declarou.

QUASE 70 MIL VEÍCULOS

A reportagem do Extra de Rondônia solicitou e a Circunscrição de Trânsito de Vilhena (Ciretran) disponibilizou informações relativas ao número de veículos em circulação no município.

Conforme o órgão, até a terça-feira, 4 de maio, Vilhena registrou 68.745 veículos em circulação, o que representa 6,42% em todo o Estado. Já Rondônia, possui o total de 1.071.082.

Dentre os mais usados pelos vilhenenses, os automóveis lideram o ranking, com 22.819, seguida por 17.216 motocicletas, 9.739 motonetas, 7.043 camionetes, 3.862 semi-reboque, 2.074 reboques, 2.017 caminhão-trator, 1.586 caminhões e 1.583 camionetas.