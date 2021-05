A noite de estreia de Tiago Nunes como técnico do Grêmio em Porto Alegre, nesta quinta (6), não podia ser melhor.

O Imortal não tomou conhecimento do jovem Aragua, clube venezuelano com apenas 18 anos de existência. Eram 27 minutos de jogo e o placar já anotava 6 a 0 para os donos da casa.

Com a vitória final por 8 a 0, os brasileiros chegaram a 9 pontos e são líderes isolados no Grupo H, caminhando a passos largos para ficar com a única vaga da chave para a próxima fase. O primeiro gol do confronto veio logo aos 2 minutos com Luiz Fernando. O atacante repetiria a dose aos 17. O terceiro veio de pênalti, cobrado com precisão por Diego Souza aos 20. Um minuto depois, Ferreira chutou cruzado para marcar o quarto.

O camisa 11 só precisou esperar mais dois minutos para balançar as redes mais uma vez. Aos 27, Arquímendes Hernández tentou cortar mais um ataque gremista e acabou fazendo contra. Com o resultado garantido, o Grêmio passou a tocar a bola, deixando o tempo correr até o intervalo.

Na etapa final, Tiago Nunes promoveu três substituições, poupando Diego Souza, Geromel e Ferreirinha. O ritmo diminuiu e os venezuelanos até marcaram, aos 6, o que seria o gol de honra dos visitantes, mas a arbitragem anulou por causa de posição de impedimento.

Aos 17, o lateral Rafinha invadiu a área e o zagueiro Arquímendes tentou parar a jogada com carrinho, colocando a mão na bola. Maicon cobrou a penalidade e anotou o sétimo gol dos gremistas. Aos 31, Churín cabeceou a bola, que bateu no travessão e entrou.

No próximo domingo (9), o Grêmio volta à Arena, às 16h, para o segundo jogo da semifinal do Campeonato Gaúcho contra o Caxias. No primeiro duelo, o Tricolor venceu por 2 a 1.