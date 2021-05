Sites meteorológicos anunciam a queda de temperatura neste final de semana em Vilhena e em outros municípios rondonienses.

Conforme dados do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC/INPE), a sexta-feira, 7, deve ter mínimas de 11º e máxima de 28º; no sábado, 8, a previsão é de mínimas de 13º e máxima de 29º; enquanto que no domingo, 9, a temperatura entre 18º e 31º.

O site “O Tempo Aqui” também prevê a queda de temperatura já nesta sexta-feira, derrubando a temperatura em Vilhena (leia mais AQUI).

ACRE

No Estado vizinho do Acre, a temperatura deve variar entre 12º e 15ºC, em Rio Branco, Brasileia e cidades próximas.

Em Cruzeiro do Sul e cidades vizinhas, as mínimas, neste fim de semana, vão oscilar entre 16º e 19ºC. Esta mesma temperatura deverá ser registrada na cidade amazonense de Boca do Acre e em Porto Velho, capital de Rondônia.