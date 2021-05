O deputado federal Coronel Chrisóstomo fez um vídeo de dentro do helicóptero presidencial, mostrando a ida de parlamentares, que foram para o Abunã, onde aconteceu a inauguração da ponte tão esperada pela população, e que ligará os Estados de Rondônia e Acre ao Pacífico ajudando no escoamento das produções.

No final de 2020, o ministro da Infraestrutura Tarcísio G. de Freitas, realizou uma visita técnica nas obras e apontou a celeridade do trabalho. “O desenvolvimento econômico se fortalece cada vez mais e torna Rondônia um estado de extrema importância para o país”, disse o parlamentar.

Com a Ponte inaugurada a partir de hoje 07 de maio, permitirá menos tempo para percorrer o trajeto entre Porto Velho e Rio Branco (AC), isso representa uma redução importante no custo logístico das operações comerciais entre Rondônia e Acre, favorecendo também o comércio desses estados bem como também o mercado andino.

Muitas proprietários de terras do outro lado do rio deixam de plantar soja, milho e outros grãos por conta da dificuldade de acesso, que sempre foi feito por balsas, gerando oneração para os motoristas.

Agora, com a construção da ponte, há a expectativa de alavancar o agronegócio no Estado do Acre, com a possibilidade de escoamento da produção em Rondônia e vice e versa. “Essa ponte representa desenvolvimento para os Estados de Rondônia, Acre e todo o Brasil”, frisou o deputado Chrisóstomo.

Veja o vídeo do deputado dentro do helicóptero, juntamente com outros parlamentares, indo de Porto Velho para Abunã.