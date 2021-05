A tentativa de assassinato foi registrada no início da noite de quinta-feira 06, na Rua Felipe Camarão, bairro Mariana, na zona Leste da capital de Rondônia. Ninguém foi preso.

As informações dão conta de que, Leonardo N. da C., 21, foi esfaqueado após tentar separar uma briga por causa de pipa. Segundo testemunhas, dois jovens entraram em luta corporal e Leonardo ao intervir acabou sendo esfaqueado no tórax por um deles.

A vítima foi socorrida às pressas por populares até a UPA e devido a gravidade do caso uma equipe do Samu foi chamada para transferir o rapaz para o hospital João Paulo II. O autor do crime está sendo procurado pela polícia. A ocorrência foi registrada no 6° DP.