O deputado estadual Cirone Deiró (PODE) visitou a creche Maria Gomes em Pimenta Bueno para acompanhar o empenho da emenda no valor de R$ 50 mil usado na compra de brinquedos.

As servidoras da creche agradeceram a dedicação do deputado e reforçaram os benefícios de investimentos no lúdico para o desenvolvimento das crianças, além de anunciar a criação do espaço da brinquedoteca para a instituição.

As educadoras ainda destacaram que a creche atende mais de 250 crianças e segue nesta pandemia com atividades online. Veja o vídeo com o depoimento na íntegra.