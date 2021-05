No final da manhã desta sexta-feira, 07, durante a cerimônia de inauguração da ponte do rio Abunã, o governador de Rondônia, Marcos Rocha (sem partido), foi alvo de manifestantes no momento em que discursava e vídeos produzidos na ocasião estão sendo veiculados em redes sociais numa ação para tentar desmoralizar o Chefe do Executivo estadual.

Produzido com imagens e áudios capturados no meio dos manifestantes, o protesto foi protagonizado por reduzido grupo entre a multidão que compareceu à solenidade.

Em contato com o Extra de Rondônia, a assessoria do governador declarou que se trata de movimento orquestrado por opositores de Marcos Rocha e que o protesto teria sido organizado por orientação do empresário vilhenense Jaime Bagattoli, além de pessoas ligadas a um deputado federal e a militante de direita e pré-candidata a deputada federal por Porto Velho, Sofia Andrade.

Segundo apurou a reportagem do Extra de Rondônia, agentes federais da segurança do presidente Jair Bolsonaro, que era a estrela política maior no evento, detectaram a situação com antecedência e alertaram o aparato segurança do governo do Estado a fim de evitar conflitos.

Ainda, de acordo com a assessoria, o governador não se abalou com a situação e considerou o fato como corriqueiro e normal dada a aproximação do período de sucessão estadual.

Os assessores avaliam que, dada a limitação do protesto a quase 25 pessoas, o fato não demonstra uma insatisfação significativa a gestão de Rocha, sendo um reflexo oposicionista até irrelevante.

“O uso distorcido das imagens vem sendo utilizado de forma marota por opositores do governo, inclusive pela própria Sofia Andrade, que editou a passagem de forma manipuladora a fim de tentar desmoralizar o governador”, diz a assessoria.

O Extra de Rondônia deixa espaço aberto às pessoas citadas para eventuais esclarecimentos acerca do que foi dito pela assessoria do governador.

>>> CONFIRA O VÍDEO DO PROTESTO ABAIXO: