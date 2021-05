O Barcelona venceu na tarde deste domingo, 9, de virada o Ji-Paraná por 3 a 2 no estádio Portal da Amazônia, em Vilhena, e está definitivamente na briga por vaga às semifinais do Campeonato Rondoniense 2021.

Atuando fora de casa, o Ji-Paraná começou melhor e abriu o placar com Wilker, aos 25 minutos. Em seguida, Darlon anotou o segundo gol do Galo da BR, aos 38′. Mas, nos acréscimos Cartilagem descontou para o Barcelona.

Na volta do intervalo, o Barcelona voltou disposto a pressionar o adversário. Aos seis minutos, Lucão deixou tudo igual. Já, aos 50′, Tuquinha fez o terceiro gol do Índio do Norte. Com o resultado, o Barcelona chegou aos oito pontos e o ocupa a terceira posição no grupo B do Estadual.

Já o Ji-Paraná é o lanterna do grupo com um ponto. Na próxima rodada, o Barcelona volta a campo na quarta-feira, às 15h30 (horário de Rondônia), diante do Barcelona no estádio Cassolão, em Rolim de Moura. Já o Ji-Paraná enfrentará no mesmo dia e horário o Ji-Paraná no estádio Aglair Tonelli, em Cacoal.