O Real Ariquemes venceu na tarde deste domingo, 9, o Rondoniense por 1 a 0 no estádio Gentil Valério, em Ariquemes, e confirma a primeira posição no grupo A do Campeonato Rondoniense 2021.

O único gol da partida foi marcado pelo zagueiro Diego Rosa, aos 47 minutos do primeiro tempo.

Com o resultado, o Real Ariquemes chegou aos 15 pontos, segue com 100% de aproveitamento e confirmou a primeira colocação do grupo A. Já o Rondoniense segue com quatro pontos e ocupa a terceira posição do grupo.

Na próxima rodada, o Real Ariquemes enfrentará na quarta-feira, às 15h30 (horário de Rondônia), o Porto Velho no estádio Gentil Valério, em Ariquemes. Já o Rondoniense se despede da competição na mesma data e horário diante do Genus no estádio Aluízio Ferreira, em Porto Velho.