Por não aceitar realizar a fantasia do marido de ter relação sexual com outro homem na frente dele, uma mulher de 38 anos foi espancada na madrugada desta segunda-feira 10, em uma residência no bairro Castanheira, na zona Sul da capital rondoniense. O autor das agressões de 42 anos fugiu do local.

De acordo com informações da ocorrência policial, o homem estaria consumindo bebida alcoólica com a esposa e outros amigos. Durante a bebedeira, ele teria pedido para a mulher realizar uma fantasia sexual dele, que era presenciar ela com outro homem na cama.

O acusado ainda teria apontado com qual amigo ele queria que a esposa se relaciona-se. Surpresa com o pedido do marido, a mulher de imediato não aceitou. O casal então começou uma discussão e o acusado partiu para a violência contra a vítima. A mulher foi agredida com socos, chutes e ameaçada pelo marido com uma faca.

As outras testemunhas intervieram e o acusado fugiu do local antes da chegada da Polícia Militar. A ocorrência foi registrada na Delegacia Especializada em Atendimento a Mulher (Deam).