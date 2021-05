Na última semana o mercado de frango ficou com cotações estáveis ou em alta. De acordo com análise do Cepea/Esalq, a distância entre os valores da carne de frango e os das principais substitutas se ampliou, garantindo boa competitividade frente à suína e renovando a diferença recorde com relação à bovina.

Em São Paulo, segundo a Scot Consultoria, o preço da ave na granja subiu 1,92%, chegando a R$ 5,30/kg, enquanto o frango no atacado ficou estável em R$ 6,70/kg.

No caso do animal vivo, o preço ficou inalterado em Santa Catarina, R$ 3,32/kg, no Paraná, custando R$ 4,85/kg e São Paulo, cotado em R$ 5,00/kg.

Conforme informações do Cepea/Esalq, a ave congelada teve aumento de 5,70%, valendo R$ 7,05/kg, e a resfriada teve valorização de 5,47%, fechando em R$ 7,14/kg.