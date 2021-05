O prefeito de Vilhena, Eduardo Japonês (PV), acompanhado de Jacier Dias – que já foi vice-prefeito do município – estiveram na última semana na cidade de Pimenteiras do Oeste, na região sul de Rondônia.

A viagem de Japonês tinha objetivo claro: costurar uma aliança com o líder pimenteirense visando as eleições do próximo ano, para as quais o prefeito vilhenense constrói projeto político mirando na disputa a deputado federal.

Por sua vez, Dondê tem como meta chegar à Assembleia Legislativa e está também em busca de aliança para formar uma dobradinha sulista.

Não se sabe exatamente o papel desempenhado por Jacier Dias (sem partido) na composição, mas o fato é que a conversa fluiu bem, de acordo com o ex-prefeito de Pimenteiras do Oeste.

Em conversa com a reportagem do Extra de Rondônia, Dondê afirmou que o entendimento tem tudo para avançar e é possível compor com Japonês.

O prefeito vilhenense ainda está indefinido com relação ao partido pelo qual concorrerá, tendendo deixar o PV e ir para o PSC, legenda que já teve em seus quadros Jacier Dias, o que pode explicar a aproximação entre os dois.